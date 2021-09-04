В Новой Зеландии в двух сетях супермаркетов - Countdown и Foodstuffs решили убрать из продаваемого ассортимента товаров ножи и ножницы. Это произошло на фоне теракта в магазине Окленда 3 сентября.

Об этом сообщает издание Stuff.

Руководитель службы безопасности магазинов Countdown Кири Ганнифин заявила, что хочет, чтобы их сотрудники чувствовали себя в безопасности.

"Это ни в коем случае не сомнение в наших клиентах, а скорее акт поддержки нашей команды. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности, когда приходят на работу", - сказала генеральный менеджер службы безопасности сети .

Решение о возвращении их в продажу может быть принято в дальнейшем.

В пятницу, 3 сентября 32-летний гражданин Шри-Ланки вошел в супермаркет Countdown в торговом центре New Lynn в Окленде, взял с прилавка нож и стал нападать на людей. Пострадали семь человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Злоумышленника застрелили полицейские.

По словам главы правительства Джасинды Ардерн, нападающий попал в поле зрения полиции в 2016 году в связи с поддержкой идеологии ИГИЛ. Он три года провел в тюрьме, а в июле был освобожден.

Как сообщала "Страна", в Новой Зеландии женщина умерла в первые дни после прививки вакциной Pfizer.

Напомним, что самый большой город Новой Зеландии закрыли на карантин из-за трех случаев Covid-19.