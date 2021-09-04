По состоянию на утро субботы, 4 сентября, количество пострадавших в результате теракта в супермаркете в новозеландском городе Окленд возросло. Теперь их семь человек, при чем трое - пребывают в критическом состоянии и медики сражаются за их жизни.

Об этом сообщила вице-премьер страны Джасинда Ардерн, передает ТАСС.

По ее словам, в больнице остаются люди в критическом состоянии. Остальным медики оказали помощь и отправили на выздоровление домой.

Кроме того, Ардерн рассказала, что атаковавший людей был ранее осужден за то, что с оружием напал на правохранителей. Тогда за ним было установлено круглосуточное наблюдение. Этот вопрос согласовывали лично с премьером.

Согласно имеющейся информации, 22-летний мужчина из Шри-Ланки приехал в Новую Зеландию в 2011 году. А спустя пять лет попал в поле зрения правоохранителей после публикации ряда экстремистских заявлений в сети Facebook.

Напомним, вчера вечером, 3 сентября, в Окленде сторонник ИГИЛ напал на людей с ножом в супермаркете. Благодаря оперативно приехавшим силовикам, нападавшего удалось найти и нейтрализовать. Тогда сообщали о шести пострадавших.