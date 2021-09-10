Сегодня, 10 сентября, сотни тысяч украинцев ждет не очень приятный сюрприз. Государственный портал предоставления админуслуг "Дія" в пятницу работать не будет. Возможно сервис возобновится завтра, в субботу, 11 сентября.

Причины такого положения вещей озвучила пресс-служба портала в социальной сети Facebook.

"Услуги на портале обновляются и будут недоступны. Сегодня ночью "Дія" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября.

Для чего мы это делаем? Чтобы безошибочно отображалась принадлежность населенных пунктов к общинам. Мы работаем в турборежиме, чтобы предоставление услуг возобновилось как можно быстрее!", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что гражданам Украины стал доступен новый сервис в приложении "Дія". Желающие оформить посмертное донорство теперь могут это сделать при своей жизни.

Также мы рассказывали о том, что официальные власти Евросоюза после бюрократической процедуры рассмотрения таки признали украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія".