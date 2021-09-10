Во Львовской области контрразведка СБУ и работники Государственной таможенной службы задержали 24 граждан Бразилии, которые под видом футбольных болельщиков незаконно находились на территории Украины и пытались попасть в ЕС. Канал нелегальной миграции был организован бывшим работником внутренних дел, а ныне местным предпринимателем.

Об этом сообщает сайт СБУ в пятницу, 10 сентября.

Бразильские нелегалы размещались в собственной гостинице предприимчивого львовского бизнесмена. Правоохранители проверяют причастность задержанных иностранцев к совершению преступлений на территории Украины и других стран. В соответствии с законодательством, бразильские граждане будут депортированы на родину.

Сейчас ведется следствие по выявлению причастности других лиц к каналу незаконной миграции. Им грозит привлечение к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что на границе с Польшей украинские пограничники задержали организатора канала по торговле людьми. Гражданин Бельгии пытался вывезти трех украинок, чтобы продать их в сексуальное рабство.

Также мы рассказывали, что в Волынской области 60-летняя женщина держала в трудовом рабстве троих мужчин. Она отобрала у них документы и поселила в хлеву со скотом.