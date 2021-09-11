В Киеве разоблачили фейкового застройщика, который присвоил себе почти два миллиона гривен

Правоохранители разоблачили бывшего директора строительно-инвестиционной компании в форме ООО, который завладел деньгами вкладчиков в сумме почти два миллиона гривен. Средства должны были на строительство многоэтажки в Киеве. При этом за восемь лет ЖК так и не построили.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины

Так, псведозастройщик заверял инвесторов, что дом войдет в эксплуатацию своевременно, но его компания не приступила к строительству.

"Чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременному введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не приступила к строительству", - заявляют полицейские.

При этом деньги, которые граждане передавали директору общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались.

Таким образом злоумышленник присвоил почти два миллиона гривен.

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Мошеннику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что а Киеве преступная группа из шести человек завладела пятью объектами элитной недвижимости в центре столицы на сумму в 72 миллиона гривен. Это имущество принадлежало двум компаниям, одна из них - с иностранными инвестициями.

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