В субботу, 11 сентября, умер известный украинский художник, архитектор и искусствовед Флориан Юрьев. Об этом сообщила группа исследователей его творчества в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни Флориан Ильич Юрьев. Ему было 92 года", - говорится в сообщении.

Известно, что трагедия произошла рано утром. Однако какие-либо детали смерти Юрьева на данный момент не распространяются.

Уточним, что Юрьев был автором советского герба Киева и архитектором киевской "тарелки", расположенной на станции метро "Лыбедская" и столичного жилмассива в микрорайоне "Нивки".

Кроме того, Флориан был соавтором памятника репрессированным художникам, который расположен на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры.

Напомним, о смерти знаменитого актера Жан-Поля Бельмондо сообщил его личный адвокат. Артист умер на 89-м году жизни. Причина смерти пока не установлена.

Мы рассказывали, что за свою 60-летнюю карьеру в кино Жан-Поль Бельмондо снялся более чем в 80 фильмах. Также он посещал и Харьков. По его словам, он тогда очень впечатлился украинским городом. "Страна" подробно рассказывала о биографии легендарного актера.

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Кроме того, "Страна" рассказывала, что в Китае умер представитель канцлера Германии Ангелы Меркель в Нормандском формате Ян Хеккер. Ему было пятьдесят четыре года. Он умер через очень короткое время после вступления в новую должность посла в Поднебесной.