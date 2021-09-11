Прекращает выходить в печатном виде один из самых известных женских журналов Marie Claire.

Об этом пишет New York Post.

Журнал был основан еще в 1937 году во Франции. С 1994 года его начали печатать в США, этим занялся издательский дом Hearst. Кроме того, этот глянец выпускается и в других странах, там его содержание подстраивается под местные аудитории. Американская версия журнала сосредотачивается на женщинах со всего мира и глобальных проблемах.

Выпуск "Лето-2021" будет последним регулярным печатным номером. Те, у кого оформлена подписка на издание, до завершения ее срока будут получать Harper's Bazaar, сообщила главред Harper's Bazaar Самирой Наср.

По ее словам, редакция теперь сфокусируется на своих онлайн-платформах - Marieclaire.com, Instagram, Snapchat. Кроме того, планируется создание спецвыпусков, которые можно будет найти на стендах.

Напомним, за два года тиражи украинских газет упали на полтора миллиона экземпляров.

Также мы писали о том, что в Украине приостанавливают выход газеты и журналы.