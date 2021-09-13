В среду, 15 сентября, в Киеве в церкви Святого Николая Набережного состоится панихида в память об убитом украинском журналисте Георгии Гонгадзе и других погибших в Украине журналистах.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Коллег, друзей и неравнодушных граждан приглашают почтить молитвой Георгия Гонгадзе, жестоко убитого в 2000 году и похороненного на территории церкви", - сказано в сообщении.

Панихида состоится недалеко от метро Контрактовая площадь, на улице Григория Сковороды, 12/8, начало в 16:00.

При жизни Георгий был прихожанином церкви святого Николая Набережного, которая расположена на Подоле, часто посещал богослужения и крестил в этой церкви двух своих дочерей.

Помимо этого, в пятницу, 17 сентября, отмечают День памяти украинских журналистов. Этот день был учрежден в 2007 году на третью пятницу сентября по инициативе НСЖУ, с целью почтить память журналистов, которые погибли во время работы.

Напомним, в США призвали к правосудию в отношению погибших украинских журналистов, в частности Пала Шеремета, Вадима Комарова и Георгия Гонгадзе.

О том кто такой Георгий Гонгадзе, который был убит в 2000 году, и как его дело повлияло на Украину, подробно писала "Страна".