Общественный активист Ростислав Дзундза, вокруг имени которого разгорелся скандал из-за распространенного видео, где он в пьяном виде предложил заняться сексом сотрудникам полиции, был избран в состав Общественного совета при Министерстве социальной политики.

Согласно указу Министерства, Дзунзда занимает должность главы правления гражданской организации "Бюро социальных и политических разработок".

Напомним, ранее "Страна" опубликовала видео, где общественный активист в нетрезвом виде делает каминг-аут перед полицейскими и рассказывает, что он гей и потом предлагает им заняться сексом. Инцидент произошел в правительственном квартале. Кроме того он заявил, что является замминистра экономического развития, а также советником первой леди.

Дзундза в своей гражданской деятельности акцентировал внимание на борьбе с любой дискриминацией, в том числе и на почве сексуальной ориентации. Комментирую видео он сказал, что в тот день был праздник - День Независимости Украины и все праздновали и были веселыми. И каждый может предлагать людям, которые достигли 18 лет, что угодно.