В отдельных районах Киева в течение пяти дней, с 13 по 18 сентября, пройдет плановое отключение холодного водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Так, уже завтра, 14 сентября, с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ подачу холодной воды прекратят по таким адресам:

улица Набережное шоссе, 1, 11а, 11а/2, 25, 25/1, 28;

улица Набережно-Печерская дорога, 2а, 2а /1, 2/1а, 2б, 3а, 3б, 4, 6;

Также с 08:00 14 сентября до 06:00 в среду, 15 сентября, без воды останутся:

улица Львовская, 25;

улица Кричевского, 5, 7.

В четверг, 17 сентября, с 20:00 до 10:00 18 сентября без водоснабжения останутся жители:

улицы Радужной, 14, 16, 18, 20, 22, 14а, 16а, 98;

улицы Черемшины, 16 - 98.

Кроме этого, 17 сентября с 14:00 до 03:00 18 сентября воду перекроют на:

улице Тургеневской, 26-28, 23, 26;

улице Бульварно-Кудрявской, 36.

Ранее киевская власть предупреждала гостей и жителей столицы, что до конца сентября движение по Владимирскому проезду будет ограничено. Известно, что движение будет ограничено с 6 по 27 сентября.

Также с 18 августа и почти на месяц (вплоть до 15 сентября) ограничено движение автомобильного транспорта по улице Николая Гринченко. Здесь производится средний ремонт участка от улицы Владимира Брожко к дому №8 на улице Николая Гринченко.