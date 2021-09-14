Экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому, которого подозревают в похищении народного депутата, ужесточили меру пресечения. Соломенский районный суд Киева принял решение о круглосуточном домашнем аресте вместо действовавшего ранее ночного домашнего ареста. Это произошло после того, как Рудьковский посетил Монако в то время, как должен был находиться на лечении в Вене.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос журналистов, передают "Украинские новости".

Офис генпрокурора провел проверку сведений СМИ о том, что Рудьковский, которому прокурор дал разрешение на выезд за границу исключительно в Вену с целью получения квалифицированной медицинской помощи, был замечен на территории Монако. Таким образом установлено нарушение им условий указанного разрешения.

В связи с этим прокурор подал в суд ходатайство о взятии Рудьковскому под стражу.

"Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда ходатайство прокурора удовлетворено частично и Рудьковскому изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест", - говорится в ответе.

Прокуратура обжалует это решение в высшей судебной инстанции.

Напомним, 3 марта бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту "Борисполь" лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках Олега Семинского в 2012 году, а также в вымогательстве 200 млн долларов от его родных. Речь идет об истории почти девятилетней давности - похищении Олега Семинского, ныне депутата от партии "Слуга народа" , а тогда - совладельца компании "Нефтегаздобыча" (ныне принадлежит Ринату Ахметову).

В июне Рудьковского взяли под стражу, однако уже в июле смягчили меру пресечения до ночного домашнего ареста.

После этого, в связи с проблемами со здоровьем, Рудьковскому позволили выехать в Вену для получения медицинской помощи. Однако ряд СМИ написали о том, что он был замечен в Монако.