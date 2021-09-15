В среду, 15 сентября, Кабинет министров Украины одобрил указ президента о введении нового профессионального праздника - Дня финансиста. Отмечать его буду каждый год 24 июля.

Соответствующий указ Владимира Зеленского правительство одобрило на очередном заседании.

В качестве инициатора введения праздника выступило Министерство финансов. Теперь, чтобы указ вступил в силу, его должен подписать глава государства.

Такую дату, 24 июля, выбрали не случайно. В этот день православная церковь отмечает как день памяти святой Ольги. Княгиня Ольга известна тем, что первой на Руси упорядочила сбор дани.

"Среди украинских православных святых княгиня особо почитаемая, как первая женщина — руководительница государством, которая первой упорядочила сбор дани (обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или иного общественного объединения)", - сказано в пояснительной записке.

Всего в Украине на сегодня 16 тысяч финансовых работников, то есть, "целевая аудитория" для нового праздника весьма широкая.

Напомним, 16 июля в Украине отмечают популярный праздник - День бухгалтера.

Также сообщалось, что 16 июля, парламент учредил Всеукраинский день ответственности человека. Его будут отмечать ежегодно 19 октября.