Начиная с июля следующего года в Чехии автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии минимум полутора метров, за нарушение этого правила предусмотрен штраф в 2000 крон (около 2,5 тыс. грн).

Об этом сообщает Novinky.cz.

Соответствующее решение принял чешский парламент, теперь поправки должен подписать президент республики. Согласно поправкам к "Закону о дорожном движении", с июля автомобилисты должны будут объезжать людей на велосипедах минимум на расстоянии 1,5 метра, а за нарушение этого правила полагается штраф в размере 2 тысяч крон. Изначально планировались штрафные санкции в размере 10 тысяч крон (около 12, 45 тысяч грн), но Сенат решил снизить сумму штрафа.

Причина введения таких правил - повышение безопасности велосипедистов. Подобный порядок уже действует в Германии, Франции и Испании. Однако у новых правил есть и противники, которые считают, что на некоторых местных дорогах их соблюдать не получится.

Напомним, в прошлом году киевские велосипедисты устроили акцию с целью привлечь внимание общества и власти к необходимости создания безопасных условий для движения в городе.

Также сообщалось, что украинец покорил высоту в 6 000 метров и поднялся на вулкан Утурунку на велосипеде.