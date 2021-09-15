В среду, 15 сентября мэра Черноморска (Одесская область) Василия Гуляева после аппаратного совещания подчиненные поздравляли с днем рождения. В качестве поздравления начлаьница отдела культуры городского совета Юлия Кристанова надела балетную пачку и станцевала отрывок их знаменитого "Лебединого озера".

Об этом сообщает "Думская".

После совещания городского главу попросили выйти из-за кафедры и пройти в зал, где для него станцевала чиновница. Она была одета в балетную пачку и, судя по танцу, раньше профессионально занималась балетом. Кроме того, мэру вручили большой букет цветов и спели песню. Мэру поздравление понравилось.

"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова – балерина и решила удивить меня своим мастерством", прокомментировал поздравление Гуляев.

Ранее "Страна" опросила народных депутатов Украины и выяснила, какую сумму они готовы потратить на празднование своего Дня рождения. Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук призналась, что траты на празднование своего дня рождения переложила на супруга.

Также сообщалось, что депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил празднование Дня рождения своей супруги в разгар карантина.