Лидера партии "5.10" Геннадия Балашова отправили в СИЗО с альтернативой залога в 9 640 467 гривен.

Адвокат Геннадия Балашова Игорь Черезов подтвердил эту информацию "Стране" и заявил, что Балашов не собирается платить залог и будет сидеть в СИЗО.

"Балашов уверен в том, что все надуманные уголовные дела рано или поздно разваляться. Сумму залога он вносить не будет из принципиальных соображений. Поэтому ГФС подала на изменение меры пресечения в виде ареста, несмотря на необоснованность подозрения. Суд решил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. Мы, адвокаты, и сам Балашов были готовы к тому, что рано или поздно это произойдёт, потому что за два месяца было возбуждено порядка пяти разных уголовных дел на все, что угодно. Основная цель посадить его в тюрьму - была видна с самого начала", - заявил Черезов.

Напомним, Балашов подозревается в незаконной застройке в исторической части Киева, а также в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Геннадий Балашова ждет конвой, который отвезет его в Лукьяновское СИЗО. Фото: Страна

Конвой прибыл и надевает наручники на лидера партии. Фото: Страна

Напомним, суд арестовал недвижимость руководителя партии "5.10" Геннадия Балашова на 200 млн грн.

Также "Страна" писала о том, что Геннадию Балашову готовят подозрение за постройку дома в охранной зоне Софии Киевской.

Также мы писали, что недавно суд отказался арестовывать бизнесмена Балашова за драку со следователем.