В субботу, 18 сентября, во Львове в честь 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко пройдет бесплатный концерт украинской рок-группы "Океан Эльзы", лидер которой недавно стал отцом. В этот раз посетить выступление музыкантов смогут только вакцинированные от коронавируса слушатели или те, кто сделают прививку на месте, или же те, кто предоставит негативный тест на ковид.

Об этом пишет пресс-служба группы "ОЭ" на своей странице в Facebook.

Доступ на концерт будет разрешен только при наличии одного из следующих документов:

сертификат о вакцинации от Covid-19 (электронный в приложении "Дия" или печатный от семейного врача);

отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до события или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или ПЦР-тест;

справка о получении 1-й дозы вакцины от коронавирусной болезни.

Как рассказали музыканты, на месте перед концертом можно будет вакцинироваться в мобильных пунктах для прививок.

Дети (вместе с родителями) смогут пройти свободно, без тестов или вакцинации. Подросткам также можно пройти без прививок или тестов.

Вместе с тем, на концерт необходимо взять маску.

Выступление "Океан Эльзы" пройдет на площади возле национального университета имени Ивана Франко. Начало выступления анонсировано на 20:00. Вход свободный.

Напомним, в Украине уже на следующей недели заработают новые правила карантина. Как и писала "Страна", главное его отличие от предыдущих ограничений - "льготы" для вакцинированных. Бизнес и сфера образования смогут работать лишь если вакцинировано большинство персонала. То же самое касается и посетителей - необходима вакцинация или отрицательный тест на коронавирус. Ранее мы подробно писали, как будут работать новые правила карантина и как к этому относятся представители бизнеса.

Между тем, почти 60% украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса.