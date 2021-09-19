Самой богатой семьей планеты стало семейство Уолтонов, которое владеет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart.

Об этом сообщает Bloomberg.

Поскольку в феврале Уолтоны продали акции компании на $6 млрд, их состояние за последний год увеличилось на $12 млрд. Успех Walmart сделал семью из Арканзаса - теперь уже в третьем поколении - богаче, чем Джефф Безос и Илон Маск, двух мега-миллиардеров эпохи.

Уолтоны почти на 100 миллионов долларов опередили вторую по богатству династию в мире. На втором месте оказалась семья Марс ($141,9 млрд), которая владеет производителем шоколадных конфет Mars. На третьем месте - семья Кохов (Koch Industries, $124,4 млрд).

Те, кто попал в список Bloomberg, представляют несколько отраслей и регионов. В список не входят миллиардеры в первом поколении, и он не является окончательным - состояния некоторых семей, таких как состояние Рокфеллеров, настолько разрознены, что их активы трудно отследить.

Напомним, бывший гендиректор Microsoft вошел в десятку самых богатых людей мира с состоянием более $100 млрд.

Также сообщалось, что Тиньков считает, что самым богатым россиянином в ближайшие 10 лет станет Павел Дуров.