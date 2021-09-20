В воскресенье, 19 сентября, на канале "1+1" вышел третий эфир шоу "Танцы со звёздами". Он был тематическим: участники посвящали танцевальные номера году, который изменил их жизнь.

Так, актёр сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай исполнил вальс, посвящённый лудомании (игровой зависимости), которую он поборол в юности. Певица Джамала исполнила крымскотатарский танец под свою же песню "1944" о депортации крымских татар.

Актёр Алексей Суровцев посвятил вальс отцу, который страдал от болезни Паркинсона. Певица Евгения Власова станцевала ча-ча-ча в память о 2017 годе, когда артистка победила онкологию.

Приглашённым звёздным гостем в жюри шоу стала певица Оля Полякова, которая и сама участвовала в одном из предыдущих сезонов проекта. Полякова как член жюри ставила всем конкурсантам максимальный балл - "десятки".

А открылся эфир выступлением трёх постоянных судей проекта - Екатерины Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский. Они повторили известный номер из фильма "Грязные танцы".

Также после выступления всех пар, пока длилось голосование телезрителей, на паркете "Танцев со звёздами" показали номер в память о легендарном хореографе Григории Чапкисе, который умер в этом году. В честь Чапкиса вальс исполнили танцоры всех возрастов - от детей до пенсионеров. А по паркету даже прошлась танцующая голограмма Чапкиса.

Ранее мы писали о том, как прошёл первый эфир "Холостячки" со Златой Огневич.

Помимо этого, фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая согласилась поучаствовать в пятом сезоне "Танцев со звездами". И еще до премьеры шоу она уже успела сменить партнера.