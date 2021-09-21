Китайский застройщик China Evergrande Group в понедельник пропустил платежи по кредитам по крайней мере двум банкам.

Об этом сообщило агентство Bloomberg во вторник, 21 сентября, со ссылкой на источники.

После предупреждений со стороны властей Китая о том, что застройщик не сможет расплатиться в срок, банки ожидали такого развития событий.

На данный момент неизвестно, когда банки намерены объявить дефолт по обязательствам Evergrande, поскольку понедельник и вторник являются праздничными днями в КНР.

В понедельник долговые проблемы China Evergrande Group вызвали серьезное снижение мировых финансовых рынков. Уже в четверг компании предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для понимания финансового положения Evergrande. На прошлой неделе компания проинформировала о серьезных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Помимо выплат банковских кредитов, застройщик задерживает платежи поставщикам и инвесторам. В выходные стало известно, что он начал погашать долги перед держателями инвестпродуктов недвижимостью.

Ранее "Страна" анализировала, почему миру прочат масштабный кризис на этой неделе и чем это грозит Украине. Причина - интрига по дефолту крупного китайского девелопера China Evergrande, долги которого уже превысили 300 млрд долларов.

Также мы сообщали, что гривню грозит обвалить китайский застройщик. Крах Evergrande в КНР способствовал тому, что в Украине средний наличный курс евро на продаже рухнул на 15 копеек, а на покупке - 10 копеек.