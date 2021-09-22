В пгт Любашёвка Одесской области 25 сентября пройдет день поселка и ІV колбасный фестиваль-ярмарка "Любашёвка - столица украинской колбасы". На нем собираются выложить рекордно большую карту нашей страны из колбасной нарезки.

Об этом сообщается в Фейсбуке Любашёвской поселковой территориальной общины.

Фестиваль состоится возле трассы Одесса-Киев, на въезде в пгт Любашёвка.

Согласно программе, в начале мероприятия гостей торжественно встретят, после чего желающие смогут посетить коптильню. Затем намечены осмотр палаток мастеров декоративно-прикладного искусства, проведение мастер-классов, шоу с дефиле духовых оркестров, выступление хора "Казачий круг", групп и солистов Одесского областного центра украинской культуры.

Во второй половине дня запланированы театрализованное представление "Ода колбасе", шоу живых скульптур и установление и регистрация национального рекорда "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки".

Ближе к вечеру в честь 231-й годовщины поселка Любашёвка выступят разные певцы. Завершится день фейерверком и дискотекой.

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