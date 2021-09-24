"Всё для тебя": легендарный проект возвращается на "Интер"

В субботу, 25 сентября, в 10:00 на телеканал "Интер" возвращается легендарный романтичный проект "Всё для тебя", герои которого будут говорить о своих чувствах на глазах у миллионов зрителей, совершать ради любимого человека удивительные поступки, осуществлять заветные мечты и делать предложение руки и сердца.

Фото "Интер"

Впервые программа вышла на "Интере" в 2002 году и быстро завоевала популярность у зрителей. "Всё для тебя" стал одним из главных проектов телеканала "Интер", в эфире которого успешно выходил много лет. Чего только не придумывали изобретательные влюбленные, чтобы получить положительный ответ на предложение руки и сердца: признавались в своих чувствах со сцен знаменитых театров и концертных площадок, делали троны и выковывали доспехи, совершали экстраординарные поступки... Сотни участниц программы могут смело сказать, что их мечты исполнились благодаря проекту "Всё для тебя".

Фото "Интер"

Одно из важных отличий обновленного проекта "Всё для тебя" - теперь сделать предложение руки и сердца любимому человеку могут не только мужчины, но и девушки. А главный акцент программы будет не столько на форме - сюрпризах, оригинальных подарках, сколько на содержании - искренности, глубине чувств героев и внимании к любимому человеку.

"Проект покажет, насколько люди чувствуют и знают друг друга, - говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. - Очень важно, чтобы фраза "всё для тебя" на самом деле соответствовала действительности. Чтобы люди думали не о себе, а прежде всего - о любимом человеке. Чего он хочет? Чего он от меня ждет? Когда в паре один человек думает о другом и пытается понять, что у него на сердце, что у него в душе, на этом строятся хорошие, прочные, многолетние и очень благополучные отношения. Чего мы искренне и желаем участникам проекта и зрителям".

Фото "Интер"

Ведущий проекта - Андрей Доманский, хорошо известный украинским телезрителям по проектам "Готовим вместе", "Место встречи", "Круче всех" и концертам "Интера". Но кроме успешной телевизионной карьеры, у Андрея есть уникальное хобби, которое поможет ему легко найти общий язык с героями романтического проекта.

"Мое хобби - свадебный ведущий: делаю это много, долго и с удовольствием, - признается Андрей. - И несмотря на то, что счет этим свадьбам давно перевалил за тысячу, для меня каждый раз все, как впервые: эмоции, нежность, любовь... Проект "Всё для тебя" - это история, которая даже такого скептика, как я, заставляет расчувствоваться. С первых кадров программа берет высокую планку искренности и эмоциональности, показывая настоящие человеческие отношения. Герои проекта будут преодолевать свои страхи, осваивать новые профессии, покорять недосягаемые вершины и совершать добрые дела. И все это - ради любимого человека. И только потому, что это доставит ему истинное удовольствие. Поверьте: зрителю будет чему удивиться и о чем задуматься".

Фото "Интер"

"Всё для тебя" снимается в формате реалити, а значит, все будет по-настоящему. Разумеется, героев к этому событию обстоятельно готовят. А вот для их вторых половинок все станет полнейшим сюрпризом. И, конечно же, чтобы сюрприз получился, команда проекта проводит огромную подготовительную работу. «В том, что останется за кадром, меня больше всего поражает слаженная работа команды, которая должна весь этот план не только удержать в голове, но и реализовать, - делится ведущий. - Чтобы все происходило синхронно, чтобы в нужное время и в нужном месте все составляющие архисложного пазла совпали - и зрители увидели красивый финал самого романтического шоу на украинском телевидении".

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