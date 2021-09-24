Утром в пятницу, 24 сентября, центр Киева и много других районов столицы сковали серьезные пробки. Движение затруднено и по мостам.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Трудно проехать сейчас в районе проспектов Степана Бандеры, Романа Шухевича. Тянучки есть улице Вадима Гетьмана. Серьезно затруднено движение на проспекте Победы. Улица Семена Скляренко также стоит.

Что касается мостов, то очень серьезные пробки образовались на мосту Патона. На Северном, Южном - проехать гораздо легче. По остальным путепроводам можно проехать без проблем.

Традиционно не проехать по проспектам Науки, Голосеевскому, Бандеры, Воздухофлотскому и другим. Кроме того, тянучки образовались на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой улице.

Пробки в Киеве 24 сентября. Скриншот: google.com/maps

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием таксиста Uber. Он ехал на иномарке, слетел с дороги и въехал в столб. Кроме того, как сообщалось, только за утро в тот день произошло около 40 аварий в Киевской области.

Также мы писали, что под Киевом столкнулись два грузовика. На трассе образовалась пробка в пять километров.