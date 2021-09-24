Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, которого экс-секретарь СНБО Александр Данилюк ударил в глаз, поскандалил с юристом Геннадием Друзенко в прямом эфире.

Инцидент произошел в ходе обсуждения закона об олигархах на ток-шоу "Право на власть".

42-летний Друзенко попросил у 46-летнего Милованова уважительного отношения, а также учитывать разницу в их возрасте и его научные степени. Отметим, что юрист младше советника главы президента на четыре года. Милованов расценил просьбу как дискриминацию по возрасту - эйджизм.

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм", - сказал Друзенко.

Кроме того юрист упрекнул Милованова в том, что он ведет себя, "как среди папуасов", являясь при этом американским ученым.

Также Друзенко припомнил Милованову его драку с Данилюком, после которой у него остался синяк под глазом.

"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто", - сказал юрист.

После этого, вскоре, ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук прекратила их дискуссию.

Напомним, 30 июля Александр Данилюк во время празднования своего 46-летия ударил по лицу Тимофея Милованова. Их беседа закончилась потасовкой и дракой. На снятом очевидцем драки снимке видно, как Милованов прикрывал ладонью левый глаз.

После этого получивший в глаз от Данилюка советник Офиса президента Милованов стал переживать за свое зрение.