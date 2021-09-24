Апелляционный суд города Сассари (Италия) постановил выпустить на свободу бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона. Скрывающегося от испанского правосудия сепаратиста арестовали днем ранее после прибытия на Сардинию.

Об этом сообщает "Инфтерфакс" со ссылкой на испанские издания.

Пучдемона арестовали по международному ордеру, изданному Верховным судом Испании.

Судья апелляционного суда города Сассари решил освободить Пучдемона до выяснения деталей испанского ордера. В частности, в министерстве юстиции Италии пришли к выводу, что следует выяснить, обладал ли Пучдемон правом на неприкосновенность на момент ареста.

Теперь у властей региона Сардиния, в котором расположен Сассари, есть 72 часа на то, чтобы вынести окончательное решение по поводу каталонца.

Между тем защита Пучдемона выразила обеспокоенность в связи с тем, что все необходимые документы об аресте были переданы на рассмотрение судебной инстанции уже после него, лишь в полдень 24 августа. Из-за этого на заседании в субботу адвокаты бывшего главы каталонского правительства могут обратиться с просьбой о переносе слушаний для того, чтобы лучше подготовиться к ним.

В случае, если суд сочтет обоснованным право на арест, должен быть рассмотрен ордер на выдачу Пучдемона Испании, что тоже потребует времени.

На фоне этих событий премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности.

"Очевидно, что Карлес Пучдемон должен быть привлечен к судебной ответственности и предстать перед судом", - уверен Санчес.

Пучдемон находится в бегах с 2017 года, после проведения референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.

Как писала "Страна", два года назад он добровольно сдался властям Бельгии.

Однако несколько месяцев спустя суд в Бельгии решил приостановить выданный Испанией европейский ордер на арест Пучдемона.