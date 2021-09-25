Российский миллиардер, основатель торговой сети "Магнит", владелец футбольного клуба "Краснодар" и фигурант "кремлевского доклада" США Сергей Галицкий сообщил, что болен.

В этом он признался во время интервью для Ютуб-канала "КомментШоу".

Галицкий не назвал свой диагноз, но сказал, что из-за состояния здоровья не может регулярно посещать матчи своей команды.

"Да, я три игры пропустил. Это не секрет для краснодарцев: я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве. Не могу столько общаться с клубом, в том количестве, в котором необходимо президенту. Но это жизнь... Ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме и поэтому некоторые игры пропускаю", - сказал бизнесмен, чье состояние оценивается в $3,5 миллиарда и который занимает 40-е место в рейтинге 200 богатейших людей России.

Галицкий добавил, что не отошел от оперативного управления клубом, но пока не может физически находиться на стадионе.

В связи с его состоянием в "Краснодаре" сейчас работают над изменением структуры клуба.

"Клуб не должен зависеть от одного человека. Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в $50, 60, 70 миллионов был без меня. И чтобы школа могла финансироваться без меня", - рассказал бизнесмен, добавив, что реорганизация завершится к марту или апрелю.

Источник издания "РБК" в окружении Галицкого сообщил, что о болезни миллиардера стало известно около двух месяцев назад. Но тоже не раскрыл диагноза.

Напомним, в 2018 году Галицкого включили в США в "кремлевский доклад" - список российских олигархов и чиновников, который лег в основу принятия решений Вашингтоном о новых санкциях.

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