В ночь на субботу, 25 сентября, в центре Одессы обвалилась часть фасада Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова. Это историческое здание, возведенное еще в XIX и перестроенное в XX веке.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Научная библиотека национального университета имени Мечникова находится возле Горсада. Вечером с ее фасада упали куски лепнины. На данный момент известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

При этом сама библиотека ОНУ была построена в 1849 году по проекту Франца Боффо. Ее перестроили в начала прошлого века.

В Одессе обвалился фасад библиотеки. Фото: Думская

Напомним, в одной из школ Черниговской области во время перемены рухнул потолок в классе. Обвал был достаточно мощный и разбил несколько парт и стульев. Более серьезных последствий удалось избежать только потому, что дети успели выйти из класса.

Ранее "Страна" писала о том, как несколько нет назад в здании управления полиции Одесской области обвалился потолок. Дело в том, что главк не ремонтировали капитально на протяжении 15 лет. При этом в результате происшествия пострадали двое копов.