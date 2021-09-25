Сегодня, 25 сентября, в поселке городского типа Любашевка Подольского района Одесской области, как и было обещано, установили рекорд в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки".

Об этом сообщает местное издание "Взгляд из Одессы". Видео рекордной карты выложил блогер Павел Кухаркин.

Событие произошло на ежегодном фестивале "Любашевка – столица украинской колбасы", который начал свою работу в эту субботу.

"Колбасную" Украину выложили на большом государственном флаге страны, а флажками поменьше украсили города страны.

Фестиваль посвящен дню поселка. Также в рамках события планируют показать спектакль "Ода колбасе" и фаер-шоу театра "Скорпиус".

Недавно "Страна" писала о рекорде, который установил во Львове швейцар ресторана "Крыивка". За четырнадцать лет службы он более миллиона раз сказал "Слава Украине! Героям слава".

Также мы рассказывали о паре влюбленных из Харькова, которые сковали свои руки одной цепью на 14 февраля, чтобы попасть в Книгу рекордов. Скованные одной цепью молодые люди провели более трех месяцев, рекорд они установили, но за это время расстались.