Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала золотую медаль в метании булавы (класс F51) на Паралимпиаде в Токио, которая началась 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийских игр в Twitter.

Так, вместе с завоеванием золотой медали Зоя Овсий установила паралимпийский рекорд. Ей удалось выиграть в соревнованиях с результатом 25,12 метра.

Вслед за украинской спортсменкой, "серебро" взяла американка Кэсси Митчелл. В свою очередь бронзу завоевала российская спортсменка Елена Горлова.

Зоя Овсий принесла Украине золотую медаль на Паралимпиаде-2020. Фото: sport.24tv.ua

Всего в десятый день Паралимпиады-2020, которая в этом году проходит в Токио, Украине удалось завоевать 10 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую.

Таким образом в пятницу, 3 сентября, в десятый день Паралимпийских игр-2020 в Токио украинские спортсмены заработали десять медалей, среди которых четыре золота, 5 серебряных и одна бронзовая.

Ранее мы писали о том, что в 10-й день Паралимпиады-2020 харьковчанин Максим Крипак выиграл свою пятую золотую медаль. За нее украинский пловец боролся на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Золотая медаль Крипака стала 90-й медалью в копилке украинской сборной. Наши паралимпийцы завоевали 22 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых медали и удерживают свои позиции в топ-5 общего медального зачета.

Также накануне украинские паралимпийцы выиграли 9 наград и вернулись в топ-5 общего медального зачета.