Актер Юрий Стоянов прокомментировал городскую легенду, согласно которой, в сатирической телепрограмме "Городок" был третий участник, который якобы умер при таинственных обстоятельствах во время съемок

Об этом Стоянов расказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Версии конспирологов о "третьем актере" Стоянов решил раскритиковать.

"Эта история очень показательная, говорящая о феноменальном убожестве людей, если они себя называют журналистами — те, кто этим занимается. Дошли до дна, но со дна постучали", - добавил он.

При этом Стоянов уточнил, что актуальность проекта сохраняется до сих пор. По его словам, на каждую дату и событие "можно найти отклик в программе".

"Городок" же на виду была программа. У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. Интересен уровень убожества этих конспирологов. Неужели настолько не о чем писать", - рассказал он.

Уточним, что речь идет о городской легенде, которая зародилась в 2012 году. Тогда в сети появилась информация о том, что в первой серии "Городка" был третий актер – Владимир Петренко. Однако потом его выгнали, хотя он просил этого не делать. В конце концов, по версии конспирологов, он покончил жизнь самоубийством. Позже даже якобы нашли фото Петренко и ксерокопию его паспорта.

Напомним, российский актер Юрий Стоянов, известный по юмористической программе "Городок", попал в базу данных "Миротворца" после посещения Крыма.

Также "Страна" писала, что известного российского актера Юрия Стоянова из сериала "Городок" госпитализировали. Медики выявили у него одонтогенные кисты зубов - патологическое новообразование, возникающее в результате защитной реакции организма на инфекцию или травму.