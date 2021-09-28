С 27 сентября по 18 октября знаки зодиака окажутся под влиянием ретроградного Меркурия, который бывает трижды в году и отвечает за сферу коммуникаций. Это все наши мысли, страхи, мечты, желания, которые возвращаются из прошлого и напоминают о себе. Для каждого знака зодиака такие флешбэки могут проигрываться по-разному.

В этот период в жизнь могут возвращаться старые отношения, неразрешенные конфликты, дают о себе знать кредиты и невыплаченные долги, легче заключаются уже намеченные ранее сделки и контракты, благоприятно завершаются коммерческие операции.

Нежелательно в период ретроградности Меркурия возвращать то, от чего вы отказались. Нельзя начинать ничего нового, покупать ценные бумаги, обновлять гардероб, заключать браки, рисковать, экспериментировать с внешностью, одалживать деньги или давать в долг.

Единственный верный способ прожить эти три недели ретроградного Меркурия без эмоциональных потерь - это юмор, позитивное мышление и добрые эмоции. Все проблемы, которые будут происходить в жизни, смело списывайте на ретро Меркурий, и увидите, как всё станет проще.

Овен (21.03 - 20.04)

С 27 сентября вы нередко будете находиться в каком-то цейтноте. Ретроградный Меркурий может влиять на ваш знак таким образом, что вы будете ощущать себя несвободными для творчества и реализации личных интересов. Как бы там ни было, постарайтесь до 18 октября не торопиться внедрять передовые идеи в работу, поскольку все ваши новшества могут оказаться непродуманными и повлечь за собой определенные разрушения. 4 октября на первый план выйдет ваша требовательность. Эта черта характера может осложнить взаимопонимание с коллегами, с вами будет сложнее сотрудничать и договариваться.

Телец (21.04 - 21.05)

Ретроградный Меркурий принесет в вашу жизнь массу напряженных ситуаций с окружающими. Причиной всему станет ваша бесцеремонность и бестактность. Несмотря на такую вспыльчивость, период станет успешным в плане самореализации, продвижения идей, спортивных достижений и удовлетворения амбиций. В период с 11 по 18 октября общение станет более конструктивным и спокойным. Используйте это время для поездок, встреч и договоренностей.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы могут ощутить нестабильность жизненной энергии из-за того, что ваша правящая планета находится в ретроградном движении. Это может приводить к резкой смене настроения, внезапным периодам лени и активности, неконтролируемым всплескам разнообразных эмоций. Пожалуй, самой продуктивной для вас станет неделя с 4 по 10 октября, а также период с 15 по 17 октября. Вам многое будет по силам, возможны крупные выигрыши и удача в бизнесе.

Рак (22.06 - 22.07)

В конце сентября Раки могут быть вовлечены в разные ситуации, связанные с близкими и друзьями. Чтобы все разрешилось благополучно, а отношения стали крепче, вам необходимо заняться решением чужих проблем. С 7 по 12 октября вы можете почувствовать напряжение в общении с окружающими. Чтобы вам было легче достичь взаимопонимания и договориться с людьми, попробуйте представить их своим другом или родственником. Ведите диалог спокойно, оставайтесь приветливыми даже в конфликтах. После 18 октября вас может ждать достаточно энергичный и суетливый период.

Лев (23.07 - 23.08)

Возможности, которые могут поступать в вашу жизнь с 27 сентября по 18 октября, потребуют мобильности и решительности. Однако риск в этот период будет не всегда оправдан. Он может не привести вас к дальнейшему благополучию. Поэтому звезды рекомендуют вам оставаться на стороне стабильности и рассудительности. С 10 по 18 октября ваша открытость и общительность будут обезоруживать всех потенциальных недоброжелателей. Поэтому важно оставаться дружелюбным и сохранять позитивное мышление для развития деловых и личных отношений.

Дева (24.08 - 23.09)

Ретроградный Меркурий - период, когда лидерские амбиции Дев могут пошатнуться. В коллективе и дома вы перестанете ощущать себя лидером и потеряете авторитет. Возможно, произойдут некоторые сложности в умении правильно организовать себя и окружающих ради общей цели. Не расстраивайтесь. Главное - не терять объективности и оценивать события с холодным рассудком. С 7 по 12 октября могут возникнуть некоторые противостояния с коллегами и друзьями. Старайтесь не идти на конфликт и уступать. Так вы сможете успешнее отстаивать личные интересы.

Весы (24.09 - 23.10)

Ретроградный Меркурий покажет все те черты вашего характера, которые вы могли скрывать от окружающих. Речь идет об эгоизме и излишнем упрямстве, которые отнюдь не красят ваш знак зодиака и могут оттолкнуть от вас нужных людей. Это может усилить влияние недоброжелателей и сплетников, которые могут повлиять на вашу уверенность в собственных силах и правоте. Некоторые события этого периода также могут помешать вашим профессиональным успехам. Чтобы этого не случилось, постарайтесь не поддаваться негативной энергии и завершить все старые проекты.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Любые начинания этого периода могут оказаться несвоевременными, потребовать чересчур много сил, времени и финансовых вложений. В любовных отношениях может появиться отстраненность, стремление замкнуться и переключиться от решения личных вопросов на любимые занятия. К сожалению, быстро реагировать на происходящие перемены в вашей жизни вы вряд ли сможете. Поэтому звезды и не требуют от вас моментально стать гибкими в общении с окружающими. Таких качеств вам определенно не достает в жизни, однако навык потребует большего времени и частого попадания в неприятные для вас ситуации.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В конце сентября старайтесь действовать с оглядкой на чужие авторитеты, чтобы избежать разногласий с руководством. Ретро Меркурий - ваш партнер и соратник. Это период, когда в вашей жизни могут появится удачные шансы и выгодные предложения, а также наставники среди влиятельных людей. Осмотритесь по сторонам - вы буквально окружены людьми, которые способствуют вашему продвижению в общественной и профессиональной жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

В период ретроградности Меркурия Козерогам нужно проявить осторожность в рабочих вопросах. Может возникнуть вероятность конфликтов с начальством и некоторые сложности в карьере. Деловая и творческая активность возрастет к концу сентября. В начале октября будут перспективны любые начинания, важные соглашения или подписание договоров. В это время некоторым представителям знака придется отправиться в командировки и поездки, которые будут иметь важное значение для вашей карьеры. Не отказывайтесь от них.

Водолей (21.01 - 20.02)

Последнюю неделю сентября Водолеям нужно быть внимательными к своим финансам, не затевать выяснений отношений и быть бережливее в плане покупок. На этой неделе ваши тайные враги могут активизироваться. Их интриги и некоторые нерешенные вовремя вопросы могут повлиять на ваш авторитет. Однако вам не стоит ничего бояться, ведь уже в октябре ожидается период крупных и позитивных перемен в вашей судьбе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

С 27 сентября Рыбы могут обратить внимание на неоднозначное общение с партнерами (как по бизнесу, так и по браку). Вы можете пересмотреть прежние договоренности, чтобы не разрывать отношения полностью. В первой декаде октября вы столкнетесь с настойчивостью коллег и близких. Они будут подталкивать вас к активным деловым действиям. Вторая половина октября окажется еще более удачной в плане карьеры. звезды предсказывают с 15 октября позитивное влияние космоса для вашего знака.

Напомним, после окончания ретроградного Меркурия астрологическая обстановка нормализуется, а напряженность и градус опасности снизятся. Может наладиться личная жизнь и наступит период продуктивной деятельности.