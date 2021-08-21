Сегодня начинается 13 лунный день в созвездии Водолея, благоприятный для амбициозных и уверенных знаков зодиака. Среди них астрологи выделяют наиболее ярких представителей Овнов, Львов и Тельцов, которым сегодняшний день подкинет немало событий, позволяющих продемонстрировать свои знания, опыт и потенциал.

Сегодня стоит объединить свои возможности с активными действиями, чтобы добиться ошеломительного успеха. Луна будет способствовать воплощению всех ваших идей.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов достаточно амбиций, чтобы добиться престижа в карьере, заработать себе славу и внушительное состояние. У этих огненных представителей потребности в лидерстве заложены от природы. Они терпеть не могут зависеть от превратностей судьбы, поэтому часто рискуют. Звезды восхищаются умением Овна добиваться высот благодаря своему решительному характеру и смелости, отгородившись от монотонной и кропотливой работы. Эту часть обязанностей вместе с чуждой Овнам осторожностью они готовы доверить своим близким и коллегам по работе.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы не будут размениваться по мелочам и терпеливо ждут удачного момента, чтобы действовать. Эти тонкие психологи просчитывают наперед все ходы своего оппонента и одерживают над ним яркую и безапелляционную победу. Как правило, все свои усилия они направляют на своё финансовое благополучие. А твердый характер позволяет им оставаться достойным примером для друзей и коллег. Проекты под руководством Тельца чаще удаются благодаря уверенности этого знака в завтрашнем дне.

Лев (23.07 - 23.08)

У этого знака зодиака самые высокие запросы и претенциозное поведение. При этом Лев достаточно великодушен и часто ему достаточно лишь подождать удачного случая, чтобы откусить от общего пирога свою львиную долю. Помимо своей целеустремленности, Лев еще и щедро делиться своими достижениями со всеми близкими. Впрочем, когда Львам не удается быть лучшим для остальных и самого себя, он может не на шутку расстраиваться. Поэтому важно поддерживать амбиции и без устали хвалить всех своих знакомых, рожденных под этим созвездием.

Остальные знаки зодиака могут внешне казаться несколько пассивнее. Но звезды рекомендуют им использовать сегодняшний день для получения новой информации: полезно читать книги, которые позволят лучше узнать себя и окружающий мир (Стрельцы, Весы и Козероги). Также хорошо сегодня закладывать новый цикл обучения (Дева, Рак, Близнецы) или спокойно решать некоторые текущие проблемы, чтобы обрести свежие силы для новой жизни (Скорпионы, Водолеи, Рыбы). Это поможет активнее направлять амбиции в области получения богатства и завоевания общественного статуса.

Напомним, на этой неделе - с 16 по 22 августа Львам предстоит сделать сложный выбор, а Козерогам - проявить стойкость и силу характера.

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