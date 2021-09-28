Значительная часть украинцев (28%) знают польский язык на том или ином уровне. При этом только 12% граждан Польши владеют украинским языком.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", результаты которого приводит "Интерфакс-Украина".

Практически треть (28%) опрошенных украинцев заявили, что владеют польским языком на среднем уровне. 10% ответили, что знают польский язык хорошо, 30% - плохо, 27% - очень плохо. Больше всего респондентов (44%) знающих польский язык, проживают в западных регионах Украины.

При этом только 12% респондентов из Польши ответили, что владеют украинским языком. Из тех, кто знает украинский язык, 14% поляков сообщили, что владеют им на среднем или высоком уровне, 86% - на базовом.

В то же время 59% всех респондентов из Польши и 86% респондентов старшего возраста сказали, что на том или ином уровне владеют русским языком.

В ходе опроса социологи опросили 1051 респондента в Польше и 2241 респондента в Украине методом онлайн-интервью.

Напомним, в июле в польском вытрезвителе, после избиения полицейскими умер украинец. Парень приехал в Польшу на заработки. "Страна" подробно писала, о развернувшемся вокруг его смерти скандале.