Иск о признании права украинцев регистрировать детей в ипотечных квартирах и отмене постановления Кабинета министров Украины №481 от 27.05.2020 "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства" (которое ограничивало возможности граждан Украины регистрировать детей в жилье, купленном в кредит) подавал адвокат Ростислав Кравец.

Как он пояснил "Стране", суд первой инстанции (ОАСК) отклонил его иск, поскольку считал, что права истца не нарушены. Тогда он обратился в Шестой апелляционный административный суд, который только что признал незаконным и отменил постановление Кабинета министров Украины № 481 от 27.05.2020 "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства". Это решение вступает в силу немедленно.

"Таким образом, с сегодняшнего дня становится возможным регистрация детей в жилье, переданное в ипотеку или доверительное управление. До этого момента существовал штраф для родителей, которые не своевременно зарегистрировали ребёнка по месту жительства, при этом, если квартира была в ипотеке, они не имели права там зарегистрировать ребёнка. Теперь справедливость восстановлена", - пояснил Кравец.

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