Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью в матче с миланским "Интером" (0:0) в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Укринформ.

"Не думаю, что сегодня было давление на арбитра. Есть другие команды, которые привыкли давить на судей. Украинские журналисты должны знать, о ком я говорю. Обе команды играли в очень хороший футбол, неправильно сегодня говорить о арбитрах. Траоре получил травму, но это была случайность.

У Траоре серьезная травма, но мы пока не знаем насколько. Думаю, мы узнаем об этом на днях. Мне его очень жаль, мы потеряли сильного футболиста, он молодой и талантливый игрок.

Педриньо сыграл грандиозный матч, он вынужденно заменил Траоре на позиции нападающего. Тете также сыграл хороший матч. Возможно, с Траоре мы выиграли бы сегодня. Но, повторюсь, очень жаль, что мы остались без такого игрока.

Говорят, что Пятов герой матча? Наверное, так сказали Индзаги и итальянские журналисты. Считаю, что мы создали много моментов впереди. Пятов выдал грандиозный матч, но вся команда сыграла хорошо. Нельзя выделять только одного Пятова", - рассказал Де Дзерби.

Напомним, донецкий "Шахтёр" не смог победить миланский "Интер" на поле столичного НСК Олимпийский в Лиге чемпионов, потеряв единственного форварда. Встреча в Киеве завершилась в ничью - 0:0.

В третьем туре 19 октября "Шахтер" примет дома "Реал", а "Интер" сыграет в Милане с тираспольским "Шерифом".

Также "Страна" публикует все результаты матчей и таблица группы D Лиги чемпионов, где играет Шахтёр (Донецк).