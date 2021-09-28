Во вторник, 28 сентября, в Киеве вечером могут ограничить на вход три станции метро: "Олимпийская", "Палац Спорта" и "Площадь Льва Толстого". Ограничения связаны с футбольным матчем Лиги чемпионов "Шахтер"-"Интер", который пройдет в на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем Тelegram-канале.

Футбольный матч начнется в 19.45. Вход на станции метро "Олимпийская", "Палац Спорта" и "Площадь Льва Толстого" могут закрыть перед матчем и после его окончания.

Напомним, матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером" в Киеве посетят только 50% болельщиков. Ограничения связаны с тем, что украинская столица перешла в "желтую" зону карантина. Количество продаваемых билетов ограничили до половины вместимости НСК "Олимпийский".

Также "Страна" сообщала, что во время матча отборочного турнира на чемпионате мира по футболу 2022 между сборными Украины и Франции, который проходил в Киеве, на поле НСК "Олимпийский" выбежал ребенок.

Перед тем, как мальчика догнал стюард, он успел довольно далеко пробежаться по полю.