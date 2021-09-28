Во вторник, 28 сентября, в Европе начнется второй тур Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" примет миланский "Интер". Игра на НСК "Олимпийский" начнется в 19.45 и в прямом эфире ее покажет телесервис Megogo. Кроме этого футбольный поединок можно будет увидеть и на платформе "Воля TV".

Этот матч рассудит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Его помощниками на линиях будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый арбитр - Андрей Кивулете.

В параллельном поединке группы D Лиги чемпионов мадридский "Реал" примет на "Сантьяго Бернабеу" молдавский "Шериф", который в первом туре сенсационно обыграл "горняков".

Сегодняшний матч на НСК "Олимпийский" очень важен для подопечных Роберто Де Дзерби как в плане стратегии турнирной борьбы, так и в плане реабилитации перед болельщиками за провальный матч в Молдове. В случае поражения от итальянцев шансы "горняков" на выход в плей-офф Лиги чемпионов существенно понизятся.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после введения "желтой зоны" в Киеве матч Лиги чемпионов "Шахтера" с "Интером" в Киеве посетят только пятьдесят процентов болельщиков.

Также мы рассказывали, что футболисты "Шерифа" за первую победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов получат солидные премиальные от клуба.