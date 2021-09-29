В Москве начали устанавливать лежачие полицейские для самокатчиков, моноколëсников и велосипедистов.

Первые искусственные неровности, которые россияне привыкли видеть на автомобильных дорогах, появились на тротуарах в жилых кварталах на Западе Москвы. Об этом сообщает паблик в телеграме Крылатское Info.

Лежачие полицейские обычно устанавливают там, где есть повышенная опасность наезда на переходов. Из-за участившихся аварий с участием самокатчиков и моноколесников, искусственные неровности в российской столице решили размещать и для них.

В 2021 году в Москве участились аварии с участием упомянутых средств передвижения. Статистика с начала года по конец июня выглядит так. Были зафиксированы и летальные случаи - после столкновения с самокатом в Москве погиб известный физиолог, правнук поэта Тютчева.

Проблемы с использование электросамокатов, которые чаще всего используют с нарушением ПДД, есть и в Киеве. Как корреспонденты "Страны" брали их в аренду и что из этого получилось - в нашем репортаже.