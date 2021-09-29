Министр внутренних дел Денис Монастырский 29 сентября встретился с представителями Верховной Рады и бизнеса. На встрече он объявил, что в МВД будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей. А его главой станет Антон Геращенко.

Об этом сообщается в Фейсбуке МВД.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут председатель НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", - сказал Монастырский.

Напомним, спустя чуть более полмесяца после отставки Арсена Авакова, 4 августа, Кабинет министров уволил Геращенко с должности заместителя главы Министерства внутренних дел.

Однако уже в конце августа стало известно, что Геращенко не покинет систему МВД. Его назначили советником нового министра Дениса Монастырского.