НБУ выпустил памятную монету "Иван Поддубный" ко дню рождения знаменитого спортсмена

Национальный банк Украины продолжая серию "Выдающиеся личности Украины" введет в обращение памятную монету "Иван Поддубный" 5 октября. Она посвящена 150-летию со дня рождения знаменитого спортсмена, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Ивана Максимовича Поддубного.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета "Иван Поддубный" будет иметь номинал в 2 гривны. Она посвящена спортсмену времен Российской империи и СССР Ивану Поддубному. Борец прославился богатырской силой, мужеством и ловкостью. За 40 лет Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках. До сих пор людей большой физической силы сравнивают с Поддубным.



Монета изготовлена ​​из нейзильбера, ее масса составляет 12,8 г, диаметр - 31,0 мм. Памятная монета номиналом две гривны выпущена тиражом 35 000 штук.

На лицевой стороне монеты сверху размещены надписи: УКРАИНА/2021, под которыми - малый Государственный Герб Украины. В центре - стилизованная композиция в виде медали на ленте - там изображен Земной шар, вокруг которого надписи "УКРАИНСКИЙ БОГАТЫРЬ" (полукругом над шаром), "ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ" (полукругом под шаром). Номинал монеты - 2/ГРИВНЫ (внизу на зеркальном фоне), по обе стороны от центральной композиции - стилизованные сцены борьбы, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка Украины (внизу справа).

На обратной стороне монеты на зеркальном фоне изображен Поддубный, справа от которого - годы жизни 1871/1949 и надпись Иван Поддубный (полукругом справа).

Ранее мы писали о том, что в сентябре 1996 года, 25 лет назад, в обращение вошла новая украинская валюта - гривня. В честь юбилея Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор "Монеты Украины - 2021".

Также НБУ выпустил памятные банкноты по 100 и 500 гривен в честь 30-й годовщины независимости.