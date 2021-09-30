По имиджу Соединенных Штатов Америки нанесен очередной удар. Появились показания свидетелей, что во время громкой операции по ликвидации основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена его просто-напросто не было в атакованном здании.

Соответствующее видео публикует Telegarm-канал "РИА Новости".

Отметим, что Усаму бен Ладена убили десять лет назад - в ночь на 2 мая 2011 года. Тогда американские морпехи ворвались в его особняк в пакистанском Абботтабаде. Вместе с главарем "Аль-Каиды" убили также его сына и трех приближенных.

Корреспондент агентства поговорил с очевидцем операции по ликвидации бен Ладена - Моххамадом Харуном. В результате, последний заявил, что в особняке не было на тот момент основателя террористической организации.

"Исходя из того, что я видел лично, могу вас заверить, что Усамы бен Ладена не было в этом доме. Все очевидцы могут это подтвердить", - заявил Моххамад Харун.

Ранее мы рассказывали, что в десятую годовщину смерти бен Ладена ультрарадикальная террористическая организация "Аль-Каида" пригрозила Соединенным Штатам "войной на все фронтах".

Также сообщалось, что через восемь лет после смерти бен Ладена в США объявили о гибели его сына и наследника - Хамзы бен Ладена. А до этого Госдеп обещал заплатить $1 млн. за информацию о его местонахождении.