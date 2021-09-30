С первого дня октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни, чтобы быть более заметными на дорогах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Телеграмм-канале.

В ведомстве напомнили, в случае отсутствия в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний свет фар.

Такие ограничения на дорогах для водителей авто будут действовать до мая - с октября по апрель включительно.

Невыполнение этой нормы, которая появилась в ПДД в 2013 году, может обернутся штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Справка. Дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

Напомним, ранее с 10 сентября в Украине заработали еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Таким образом, общее количество камер, которые автоматически фиксируют правонарушения в сфере в Украине насчитывают 138 единиц.

Кроме того, мы публиковали текст закона о штрафах и наказании для водителей, нарушивших ПДД. Согласно документу, привлечь водителя к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием замедляющих реакцию лекарств можно будет в течение года с момента совершения правонарушения.