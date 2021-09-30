"Слуги народа" предлагают запретить в Украине пользование одноразовой пластиковой посудой.

В Верховной Раде зарегистрировали предусматривающий эту норму законопроект №6077.

По словам авторов документа, за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз и по прогнозам к 2035 году его объем возрастет еще вдвое, а к 2050 году - в четыре раза. Аналогичная тенденция наблюдается и в Украине.

Еще в 2019 году ЕС принял Директиву об ограничении обращения определенной продукции одноразового использования и запрет изделий из оксоразлагаемого пластика и многие страны уже приняли такие законодательные изменения. Украина хочет последовать этому примеру и ограничить производство, оборот и ввоз отдельных видов пластиковой продукции одноразового использования.

Документ вводит госнадзор за такой продукцией и ответственность за нарушение требований.

Под запрет попадают такие изделия:

гигиенические ватные палочки (кроме медицинских целей);

емкости, изготовленных из пенополистирола и пенополистирола;

мешалки для напитков и соломинки;

палочки, которые прикрепляются к воздушным шарам;

пластиковые емкости в форме блистерных упаковок или лотков для еды "на вынос";

пластиковые вилки, ножи, ложки, палочки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Евросоюзе запретили использование одноразовых пластиковых тарелок, соломинок и вилок.

Также мы сообщали, что Рада запретила использование пластиковых пакетов. Штрафы за них будут достигать 8 500 грн.