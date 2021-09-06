На политсовете "Слуг народа", который проходит в понедельник, 6 сентября, в Киеве, утвердили внедрение партийных билетов.

"Пластиковая карточка, там будет фото депутата. Они же у всех партий есть, депутатов нужно как-то идентифицировать. Ничего такого в этом нет", - сообщил источник "Страны".

По его словам, кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах для округа №184 в Херсонской области на самом деле пока не нашли.

"Могут сколько угодно говорить о жарких дискуссиях, называя какие-то фамилии, но на самом деле, пока никого не нашли. Но понятно, что это будет человек мэра Колыхаева", - объяснил источник.

Как сообщалось, по информации источников "Страны", внеочередной съезд партии "Слуга народа" направлен больше на решение организационных моментов. Скорее всего президент на него не приедет.

Ранее мы писали, что партия власти "Слуга народа" определилась со своим кандидатом в депутаты для округа №197 в Черкасской области, сейчас продолжает поиск для округа №184 в Херсонской.

Проведение довыборов в Раду запланировано на 31 октября.