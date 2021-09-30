Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 30 сентября, укрепился на копейку и составил 26,575 грн за один доллар (с 26,585 грн за один доллар в предыдущий рабочий день).

Об этом дилеры коммерческих банков сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,575 грн за один доллар.

По данным Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 26,63 гривень за один доллар с 26,57 гривень накануне.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 1 октября – до 26,6175 грн/$1 с 26,5760 грн/$1 накануне и установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 октября текущего года:

AUD 1 австралийский доллар 19,1540

BGN 1 болгарский лев 15,7547

BYN 1 белорусский рубль 10,5940

CAD 1 канадский доллар 20,9019

CHF 1 швейцарский франк 28,4725

CNY 1 китайский юань женьминьби 4,1178

CZK 1 чешская крона 1,2097

DKK 1 датская крона 4,1452

EGP 1 египетский фунт 1,6925

EUR 1 Евро 30,8231

GBP 1 фунт стерлингов Велико­британии 35,8631

HKD 1 гонконгский доллар 3,4175

HRK 1 хорватская куна 4,1158

HUF 100 венгерских форинтов 8,5620

IDR 1000 индонезийских рупий 1,8594

ILS 1 израильский шекель 8,2545

INR 10 индийских рупий 3,5834

JPY 10 японских йен 2,3767

KRW 100 южно-корейских вон (Корея) 2,2483

KZT 100 казахских тенге 6,2484

MDL 1 молдовский лей 1,5070

MXN 1 мексиканский песо 1,2977

NOK 1 норвежская крона 3,0343

NZD 1 ново­зеландский доллар 18,2876

PLN 1 польский злотый 6,6856

RON 1 новый румынский лей 6,2298

RUB 10 российских рублей 3,6522

SAR 1 саудовский риял 7,0967

SEK 1 шведская крона 3,0326

SGD 1 сингапурский доллар 19,5587

TRY 1 новая турецкая лира 2,9938

USD 1 доллар США 26,6175

XDR 1 СПЗ 37,5248

ZAR 1 южно-африканский рэнд 1,7573

Напомним, 28 сентября курс доллара на межбанке опустили на 5 копеек - до 26,56-26,57 грн/$. Ровно на столько же просели и наличные цены на валюту в кассах банков. После этого люди стали активнее интересоваться покупкой "американца".

Также мы писали, что повышение Нацбанком учетной ставки сдерживает восстановление экономики. Повышение учетной ставки, то есть удорожание финансовых ресурсов, ведет к росту кредитных и депозитных ставок.