Курс гривни к доллару на межбанке Украины поднялся на копейку и стал еще ближе к отметке 26,5 грн/$
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 30 сентября, укрепился на копейку и составил 26,575 грн за один доллар (с 26,585 грн за один доллар в предыдущий рабочий день).
Об этом дилеры коммерческих банков сообщили агентству "Интерфакс-Украина".
По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,575 грн за один доллар.
По данным Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 26,63 гривень за один доллар с 26,57 гривень накануне.
Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 1 октября – до 26,6175 грн/$1 с 26,5760 грн/$1 накануне и установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 1 октября текущего года:
- AUD 1 австралийский доллар 19,1540
- BGN 1 болгарский лев 15,7547
- BYN 1 белорусский рубль 10,5940
- CAD 1 канадский доллар 20,9019
- CHF 1 швейцарский франк 28,4725
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4,1178
- CZK 1 чешская крона 1,2097
- DKK 1 датская крона 4,1452
- EGP 1 египетский фунт 1,6925
- EUR 1 Евро 30,8231
- GBP 1 фунт стерлингов Великобритании 35,8631
- HKD 1 гонконгский доллар 3,4175
- HRK 1 хорватская куна 4,1158
- HUF 100 венгерских форинтов 8,5620
- IDR 1000 индонезийских рупий 1,8594
- ILS 1 израильский шекель 8,2545
- INR 10 индийских рупий 3,5834
- JPY 10 японских йен 2,3767
- KRW 100 южно-корейских вон (Корея) 2,2483
- KZT 100 казахских тенге 6,2484
- MDL 1 молдовский лей 1,5070
- MXN 1 мексиканский песо 1,2977
- NOK 1 норвежская крона 3,0343
- NZD 1 новозеландский доллар 18,2876
- PLN 1 польский злотый 6,6856
- RON 1 новый румынский лей 6,2298
- RUB 10 российских рублей 3,6522
- SAR 1 саудовский риял 7,0967
- SEK 1 шведская крона 3,0326
- SGD 1 сингапурский доллар 19,5587
- TRY 1 новая турецкая лира 2,9938
- USD 1 доллар США 26,6175
- XDR 1 СПЗ 37,5248
- ZAR 1 южно-африканский рэнд 1,7573
Напомним, 28 сентября курс доллара на межбанке опустили на 5 копеек - до 26,56-26,57 грн/$. Ровно на столько же просели и наличные цены на валюту в кассах банков. После этого люди стали активнее интересоваться покупкой "американца".
Также мы писали, что повышение Нацбанком учетной ставки сдерживает восстановление экономики. Повышение учетной ставки, то есть удорожание финансовых ресурсов, ведет к росту кредитных и депозитных ставок.