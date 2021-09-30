В здании Офиса президента на улице Банковой в Киеве неизвестный мужчина пытался сжечь себя. Акт самосожжения не удался.

Об этом сообщает "Муниципальная стража Киева" на своей странице в Facebook.

"В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями", говорится в сообщении.

После инцидента с мужчиной общались следователи. Судя по фото, общение проходило за пределами офиса Зеленского и мужчина не получил видимых глазу повреждений. Других подробностей пока нет.

Это не первый подобный инцидент на Банковой. Ранее "Страна" сообщала, что возле офиса Зеленского мужчина пытался себя сжечь почти год назад.

21 октября около 14:50 мужчина под Офисом президента на Банковой попытался сжечь себя. В полиции отметили, что в ситуацию вовремя вмешались правоохранители, им удалось помешать его действиям.

Ранее на Майдане Независимости в Киеве в знак несогласия с разведением войск на Донбассе поджег себя ветеран АТО. Через несколько дней он умер в больнице.