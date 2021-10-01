В пятницу, 1 октября, в Российской Федерации впервые за 120 лет венчается член царской семьи Романовых.

На видео - Георгий Михайлович Романов венчается с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.

Георгий Романов - правнук Кирилла Романова (двоюродный брат Николая II). Он относит себя к т.н. "Российскому Императорскому дому", который состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой.

Его избранница - Ребекка Беттарини родилась в семье итальянского дипломата, который работал в Бельгии. 12 июля 2020 года она приняла православие под именем Виктория Романовна.

Георгий Романов и Виктория Романовна уже состоят в гражданском браке официально - церемония состоялась 24 сентября в одном из загсов Москвы.

Ранее мы рассказывали, как летом митрополит ПЦУ обвенчал украинку с гражданином Германии на стадионе "Олимпийский". Мужчину зовут Михаэль. Сюрприз с венчанием на стадионе ему подготовила невеста Марина Цутер. При этом, по словам священника, церемонию на стадионе можно считать обручением, а само венчание пройдет позже в храме.

Кроме того, как писала "Страна", певица Анастасия Приходько обвенчалась с мужем после шести лет совместной жизни.