Вице-премьер-министру - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому готовят замену. Мы писали, что кресло под Уруским уже давно шатается.

Но теперь появилась конкретная кандидатура, которой могут заменить Уруского.

Это Елена Липовская-Эргюль. 29 сентября она заполнила декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Широкой общественности имя Липовской-Эргюль мало о чем говорит. В декларации указано, что она является собственницей торговой марки "Экспресс-маникюр" - это достаточно крупная сеть маникюрных стоек, расположенных во многих торговых центрах. Поэтому во многих СМИ уже появились заголовки о том, что "маникюрщица" претендует на должность вице-премьер-министра по стратегическим отраслям.

Впрочем, интересы Елены Липовской-Эргюль выходят далеко за пределы маникюрных салонов.

В последнее время она активно работала в туризма и имеет зарегистрированную в Турции фирму. С туризмом связан также ее муж, гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан. "Он работал топ-менеджером в крупных турфирмах TUI Tantur Tourism, также был связан с обанкротившейся Карья Тур", - рассказал нам источник на туррынке.

Но еще до замужества Липовская-Эргюль возглавляла компанию UM Air. Эту компанию связывают с ливанским гражданином Родригом Мерхежем. И он, и сама компания - давно под санкциями США - за схемы по поставкам самолетов в Иран. Тем не менее, "Украинско-Средиземноморские линии" (они еще известны под названием "УС Авиа") продолжают работать по чартерным программам со многими украинскими турфирмами, в том числе, компанией TPG, подконтрольной матери главы налогового комитета Данила Гетманцева.

Разбирались, кто такая Елена Липовская-Эргюль и почему ее продвигают на "стратегическое" ведомство.

Маникюр, наличка, сумочки Chanel

Елена Липовская-Эргюль, как следует из ее декларации, имеет несколько бизнесов.

Самый публичный - сеть "Экспресс-маникюр", точнее сама торговая марка. Ею женщина владеет с 2009 года.

На сегодня "Экспресс-маникюр" - это франчайзинговый бизнес. Франшиза этой сети стоит 15 тысяч долларов. Окупаемость обещают уже за 6-12 месяцев. На данный момент в сети уже больше 90 точек в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Молдове.

Но основное место работы, которое указала Липовская Эргюль в своей декларации - вовсе не маникюрный салон. Это компания Sahne Vizyon Casting Turism, зарегистрированная в Турции.

В 2020 году Липовская-Эргюль получила там 20,4 тысячи гривен. В туризме работает также муж кандидата на должность вице-премьер-министра - гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан. В декларации указан его доход в размере 633,84 тысячи гривен, полученный в турецкой компании Tantur Tourism Co. Эта компания несколько лет назад объединилась с крупной международной сетью TUI.

В своей декларации Липовская -Эргюль указала достаточно много имущества. В частности, автомобили Range Rover Sport и Mercedes-Benz 2016 года выпуска, 378 тысяч долларов, 877 тысяч евро и 1,5 млн гривен наличными, землю под Киевом, квартиры в Украине и Турции, сумки Chanel (три сумки на сумму боле 700 тысяч гривен), одежду этой же марки, а также Fendi почти на 2 млн гривен, украшения Cartier Van Cleef&Arpels (на порядка 800 тысяч), счета в украинских и турецких банках и др.

Первым делом самолеты

Широкой общественности имя Елены Липовской-Эргюль ничего не говорит. Но ее хорошо знают на туристическом и авиа-рынке.

Елена Липовская, еще до замужества был директором крупной на то время авиакомпании UM Air или "Украинско-средиземноморские авиалинии".

В некоторых не обновленных реестрах она до сих пор там числится как уполномоченное лицо. А среди учредителей значится некто Родриго Мерхеж, гражданин Ливана.

Правда, сейчас, по данным Ring, бенефициарами этой компании (сокращенное название "УС Авиа") являются Елена Александровна Мерхеж и Сергей Валерьевич Полищук, а главой - Ольга Жиленко.

На Елену Мерхеж зарегистрировано еще несколько связанных а авиацией бизнесом, в частности, Центр подготовки авиаперсонала и "Авиационные инвестиционные технологии". Последней Елена Морхеж владеет в доле с Ал-Абси-Морадом Юсефовичем, до недавнего времени руководителем авиакомпании "Браво".

Отметим, что Родриго Мерхеж - достаточно известен не только на украинском, но и на мировом авиарынке. Он числится в санкционном списке США, куда его (и компанию UM Air и "Буковина", которой он также владел) внесли за схемы по поставкам самолетов в Иран.

"Они покупали борта, в основном, МД и Airbus, а затем оформляли их, якобы, в аренду иранским компаниям. Но из Ирана они не возвращались", - рассказал нам источник на авиарынке. Также эксперты говорят о схемах с поставками в Иран запчастей к самолетам и даже оружия.

Сейчас "Украинско-Средиземноморские авиалинии" работают на чартерных рейсах. В том числе, как говорят наши источники, компания активно сотрудничает с турфирмой TPG матери главы налогового парламентского комитета Данила Гетманцева Еленой Гетманцевой.

По словам нашего источника, Гетманцева и Мерхеж давно дружат.

"Елена - грамотный топ-менеджер, пусть вас не смущает маникюрный салон. Она достаточно тесно общалась с прежним топ-менеджментом "Антонова", ее хорошо знают на авиационном рынке и в туризме. То, что ее двигают сейчас в министерство стратегических отраслей промышленности может быть связано с авиационными планами, которые лелеют у Зеленского - созданием новой авиационной компании и развитием "Антонова", — говорит наш источник.

Эксперты также говорят о турецких связях Липовской-Эргюль, на которые, якобы, также рассчитывают на Банковой в свете проектов в оборонке и авиастроения.

Хотя не исключено, что кандидатура Липовской-Эргюль появилась для отвода глаз, а на самом деле на эту должность есть другие претенденты.