Сегодня, 3 октября, болельщиков Украины ждет особенный поединок. В десятом туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" примет на своем поле донецкий "Шахтер".

Украинское классико начнется в 19.30 и в прямом эфире его покажет телеканал "2+2". Кроме этого матч покажут на клубном YouTube-канале "Динамо" и на странице ресурса FootballHub в соцсетях.

Значение этого матча трудно переоценить. В случае победы "горняков" они догонят "Динамо" и у обеих команд будет по 25 очков.

Однако "динамовцы" будут из кожи лезть вон, чтобы реабилитироваться перед своими фанами за разгром от "Шахтера" в Суперкубке Украины. Какие выводы извлек из поражения Мирча Луческу станет известно сегодня вечером.

Главным арбитром матча "Динамо" - "Шахтер" стал Александр Шандор из Львова, лайнсмены - Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко, четвертый арбитр Игорь Пасхал. А за систему VAR отвечать будет Екатерина Монзуль со своей помощницей Мариной Стрелецкой.

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Динамо" в Мюнхене, а "Бенфика" сенсационно победила "Барселону".

Также мы сообщали, что донецкий "Шахтёр" не смог победить "Интер" на своем поле в Лиге чемпионов, потеряв единственного форварда. Лассине Траоре предстоит долгое восстановление.