Состояние российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую госпитализировали с COVID-19, ухудшается с каждым днем. Об этом сообщает KP со ссылкой на источники в окружении звезды.

"Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске", - сообщил собеседник издания.

Он также уточнил, что КТ Гузеевой показывает 7% поражения легких, однако каждый день этот показатель растет. Знакомые актрисы предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты. По данным издания, недавно ее пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет.

62-летнюю звезду "Жестокого романса" госпитализировали с подозрением на ковид после отдыха в Крыму, 27 сентября. Лариса Гузеева была доставлена в больницу №40 в Коммунарке, медики выявили у нее COVID-19. Позднее источник сообщил, что самочувствие у актрисы было очень плохим, врачи назначили ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Кроме того, сообщалось, что Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора.

Напомним, Лариса Гузеева попала на "Миротворец" за посещение Крыма.