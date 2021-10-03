Экс-продюсер группы "Тату" Сергей Галоян запретил бывшим солисткам Елене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты, права на которые принадлежат ему. На своей странице в Instagram он разместил уведомление к экс-солистке Елене Катиной, которая сообщила о воссоединении группы следующей весной.

"Ребят, никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь @ленакатина умей договариваться со всеми сторонами", - написал он у себя в сторис.

В сообщении Галояна говорится о том, что со 2 октября 2021 года девушке запрещено публично исполнять песни, авторским правом на которые он обладает. Речь идет об известных хитах группы "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Я твоя не первая", "30 минут", "Мальчик-гей", "Космос", "Sacrifice", "Perfect Enemy", "Вся моя любовь", "Марсианские глаза" включая версии песен на других языках.

Запрет на публичное исполнение хитов, по словам Галояна, связан с публичными высказываниями со стороны Катиной, которые "порочат репутацию" продюсера, из-за "не соответствия образа артиста формату созданной музыки" и "прямому противодействию текущим проектам" Галояна, в том числе проведению трибьют-шоу "200 по встречной", которое должно было создаваться в 2021 году.

В случае противодействия Галоян обещал обратиться с иском в Арбитражный суд.

Как писала "Страна", экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова проиграла на праймериз и не попадет в Госдуму.

Напомним, в своем предвыборном ролике Волкова объяснила, что подтолкнуло ее к такому решению, а свой политический путь называла новым этапом жизни.